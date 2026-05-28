قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن من المتوقع ارتفاع أسعار البصل قبل حلول شهر سبتمبر المقبل، تزامنًا مع بدء فتح الأسواق الخليجية أبواب الاستيراد، وذلك بعد انخفاض سعره حاليًا نتيجة زيادة المعروض محليًا واتساع المساحات المنزرعة من المحصول خلال الموسم الحالي.

توقعات بارتفاع أسعار البصل خلال الفترة المقبلة

الأمر نفسه أكده نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، في تصريحات لمصراوي، بتراجع سعر كيلو البصل في الأرض الزراعية إلى ما بين 3 و5 جنيهات، نتيجة وفرة الإنتاج وزيادة المساحات المنزرعة، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين خلال الموسم الحالي.

وأوضح "أبو صدام"، أن التراجع الحالي في الأسعار يمثل ضغطًا اقتصاديًا على المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرًا أن ما يحدث يهدد جدوى زراعة المحصول لدى شريحة من المنتجين.

وبالعودة إلى متحدث الزراعة، رفض توصيف الوضع بأنه "خراب بيوت للمزارعين"، مؤكدًا أن المزارع المحترف يمتلك خبرة كافية بدورات السوق وآليات التسعير، بما يمكّنه من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن البيع أو التخزين، خاصة أن البصل يُعد من المحاصيل القابلة للتخزين لفترات طويلة.

وأوضح أن شريحة من المزارعين تعتمد على تخزين المحصول لحين انخفاض المعروض في السوق وارتفاع الأسعار، ثم إعادة طرحه في التوقيت الذي يحقق أعلى عائد اقتصادي، وهو ما يقلل من احتمالات التعرض لخسائر كبيرة.

متحدث الزراعة: المزارع محدود الخبرة أكثر عرضة لتقلبات السوق

وأضاف أن المزارع غير المحترف أو محدود الخبرة يكون أكثر عرضة لتقلبات السوق، نتيجة عدم القدرة على قراءة تحركات الأسعار أو اختيار التوقيت المناسب للبيع أو التخزين، مشيرًا إلى أن بعض المزارعين يلجؤون إلى التعاقدات المسبقة لتسويق المحصول وفق توقعات مرتبطة بحركة التصدير وفتح الأسواق الخارجية.

وأكد أن البصل من المحاصيل التي يمكن تخزينها في الأرض الزراعية لفترات تمتد أحيانًا إلى عام أو عامين، بما يتيح إعادة طرحه في السوقين المحلي والتصديري وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأشار إلى أن البصل المصري، وخاصة الأبيض والجاف، يمتلك فرصًا تصديرية جيدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع الإنتاج في بعض الدول المنافسة مثل الهند وباكستان، ما يعزز من فرص زيادة الطلب الخارجي عليه.