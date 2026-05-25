أكد مصدر في المكتب الروسي لمنظمة الصحة العالمية، أن خطر فيروس إيبولا على سكان الكوكب لا يزال منخفضا.

قال: "هذا تفش مقلق للغاية يحدث في ظروف معقدة، لكن في الوقت الحالي يظل الخطر على سكان الكوكب منخفضا".

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يعد حالة طوارئ ويشكل خطرا على الدول الأخرى.

وتم تسجيل 131 وفاة بالفيروس في الكونغو بعد موجة من تفشي المرض في أكتوبر 2025، وفقا لروسيا اليوم.