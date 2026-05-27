كندا تعلق وثائق الهجرة لثلاث دول أفريقية بسبب الإيبولا

تشدد كندا إجراءات السفر والهجرة من عدة دول في وسط أفريقيا مع استمرار تفشي فيروس الإيبولا في المنطقة بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم كان أحد الأسباب الرئيسية لتشديد الحدود.

وخلال إحاطة إعلامية يوم الثلاثاء، قال مسؤولون في الصحة العامة والهجرة الفيدرالية إنه اعتبارًا من الساعة 11:59 مساء الأربعاء، سيتم تعليق وثائق الهجرة الخاصة بمواطني كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان.

وتشمل هذه الوثائق تأشيرات الإقامة الدائمة والمؤقتة، والتصاريح الإلكترونية للسفر، وتصاريح الدراسة والعمل، على أن لا تُعالج هذه الطلبات لمدة لا تقل عن 90 يومًا، في إطار ما وصفه المسؤولون بأنه “تعليق مؤقت” وليس حظرًا كاملاً للهجرة.

وأوضح المسؤولون، أن الطلبات الخاصة بالأشخاص الموجودين بالفعل داخل كندا ستستمر معالجتها، كما سيتم استثناء من هم في أثناء السفر.

ويمثل هذا القرار أول استخدام لصلاحيات الحكومة الفيدرالية الجديدة بموجب القانون (Bill C-12) الذي أُقر في مارس، والذي يمنح أوتاوا صلاحيات أوسع لتعليق أو إلغاء التأشيرات بشكل جماعي.

وقالت وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، لينا متليج دياب، إن "هذه الخطوة ضرورية بسبب خطورة الوضع وشدة تفشي الإيبولا وارتفاع خطر انتقال العدوى في هذه الدول".

وأضافت السلطات، أنه اعتبارًا من 30 مايو، سيتم تطبيق إجراءات حدودية إضافية بموجب قانون الحجر الصحي، حيث سيسمح بدخول المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والأجانب الذين زاروا الدول المتأثرة خلال آخر 21 يومًا، لكن مع خضوعهم لتقييم صحي.

وأشارت إلى أن الحظر الشامل للسفر يظل خيارًا مثيرًا للجدل ومرفوضًا إلى حد كبير وفق اللوائح الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى منع انتشار الأمراض.

عامل كأس العالم

وعند سؤالها عن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من اتخاذ قرارات بدافع الخوف، قالت وزيرة الصحة إن "الأمر ليس مسألة علم فقط"، مشيرة إلى أن الناس ما زالوا "متأثرين نفسيًا" من أوبئة سابقة.

وأضافت: "سيكفي حدوث حالة واحدة من الإيبولا… حالة واحدة فقط، وسيتهمنا الجميع بأننا لم نحِمِ الجمهور".

كما قالت إن كندا تحتاج إلى "التنسيق" مع الولايات المتحدة والمكسيك مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستنطلق في يونيو وتستضيف خلالها كندا 13 مباراة في تورونتو وفانكوفر.

إجراءات إضافية

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم نقل أي مسافر تظهر عليه أعراض الإيبولا إلى المستشفى، بينما يُطلب من الآخرين عزل أنفسهم لمدة 21 يومًا.

كما أعلنت الحكومة، أنها ستوفر أماكن للعزل لمن لا يملكون مكانًا مناسبًا، دون الكشف عن مواقعها لأسباب أمنية.

وتستمر إجراءات الفحص حتى 29 أغسطس، مع تأكيد السلطات أن مستوى الخطر على الكنديين لا يزال منخفضًا، وأن الإجراءات تأتي بدافع "الاحتياط".

لكن بعض الخبراء انتقدوا القرار، معتبرين أن الإشارة إلى كأس العالم كأحد أسباب التشديد قد تثير الجدل وتؤثر على صورة كندا الدولية.

ويأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرًا، تضمنت حظر دخول بعض المقيمين الدائمين الذين زاروا الدول المتأثرة خلال 21 يومًا.

وأكدت السلطات الصحية الكندية، أنها ستنشر خبيرًا في علم الأوبئة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم جهود احتواء التفشي.