قال محمد البيه، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن موسم الحج الحالي شهد تحولًا إيجابيًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، سواء من حيث التنظيم أو مستوى الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المصريين، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي يعد الأفضل خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "البيه"، في تصريحات صحفية، أن التحسن ظهر منذ المراحل الأولى، بدءًا من سهولة إجراءات السفر وإنهائها مبكرًا، مرورًا بحسن التنظيم داخل الأراضي المقدسة، وصولًا إلى مستوى الخدمات المتميزة المقدمة للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

ردود أفعال الحجاج تؤكد جودة الخدمات

أشار "البيه"، إلى أن ردود أفعال الحجاج أكدت وجود تحسن واضح في مستوى خدمات الحج السياحي هذا العام، خاصة داخل المخيمات، سواء من حيث التجهيزات أو جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن خدمات الطعام والشراب قُدمت بكميات كبيرة تجاوزت احتياجات الحجاج، إلى جانب توفير مساحات واسعة داخل المخيمات ساهمت في تحقيق الراحة والخصوصية للحجاج.

وأكد أن التنظيم الدقيق وعدم السماح بالدخول إلا للحجاج النظاميين داخل المواقع المخصصة لهم، أسهم بشكل مباشر في القضاء على أية تكدسات داخل المخيمات أو دورات المياه.

تحسينات كبيرة في منى ومزدلفة

شدد "البيه" على أن منطقتي منى ومزدلفة شهدتا تطويرات وتحسينات كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، سواء على مستوى تجهيزات المخيمات أو أنظمة التبريد أو مستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشار إلى أن ما تم توفيره هذا العام فاق التوقعات، وحقق حالة كبيرة من الرضا بين الحجاج، انعكست بوضوح على مستوى رضاهم وارتياحهم أثناء أداء المناسك.

وأوضح أن مشعر منى حافظ على مستواه التنظيمي المتميز المعتاد، لكنه شهد هذا العام إضافة العديد من الخدمات الحديثة والتجهيزات المتطورة التي رفعت مستوى الراحة بشكل واضح.

تطوير شامل في المخيمات ووسائل النقل للحجاج

أشار "البيه"، إلى أن التطوير شمل المخيمات ووسائل النقل والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سهولة تنقل الحجاج بين المشاعر وراحتهم أثناء أداء المناسك.

وأكد أن ما شهدته المشاعر المقدسة هذا العام يعكس حجم الاهتمام المتزايد بتحسين تجربة الحاج، مشيدًا بالإمكانات الحديثة والتجهيزات المتطورة التي تم توفيرها لضمان موسم حج ناجح ومتميز لحجاج السياحة المصريين.