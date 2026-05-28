إعلام إيراني: اشتباكات في مياه الخليج العربي والقوات الإيرانية تطلق الصواريخ

كتب : وكالات

11:27 م 28/05/2026

القوات الإيرانية تطلق الصواريخ

أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع اشتباكات في مياه الخليج، بالتزامن مع إطلاق القوات المسلحة الإيرانية صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن القوات المسلحة الإيرانية نفذت مساء اليوم الخميس عملية إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة.

وأضافت فارس، أن الوجهة الدقيقة لهذه الصواريخ لا تزال غير معروفة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن الجيش الإيراني، أن أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز.

