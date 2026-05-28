أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع اشتباكات في مياه الخليج، بالتزامن مع إطلاق القوات المسلحة الإيرانية صواريخ من المناطق الجنوبية للبلاد باتجاه أهداف محددة.

وأضافت فارس، أن الوجهة الدقيقة لهذه الصواريخ لا تزال غير معروفة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن الجيش الإيراني، أن أصوات انفجارات مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز.