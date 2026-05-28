قال التلفزيون الإيراني، إن أصوات انفجارات سمعت في مدينة جم بمحافظة بوشهر، خلال تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات معادية.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني أن القوات الإيرانية اعترضت طائرة مسيرة أمريكية بالقرب من بوشهر.

وأكد المصدر ذاته، أن اعتراض الطائرة المسيرة الأمريكية تم باستخدام صاروخ دفاع جوي بالقرب من بوشهر.

ومن جانبه، أكد حاكم مدينة جم بمحافظة بوشهر الإيرانية، أنه تم تدمير مسيرة معادية والوضع في المدينة طبيعي حاليا.