شهدت قرية الألبان الجديدة بحي فيصل في السويس اليوم الخميس، نشوب حريق في مخزن للفايبر والمواد البلاستيكية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق هائل بمخزن

وأكد شهود عيان أن رجال الإطفاء يواصلون حاليًا أعمال السيطرة على الحريق، تمهيدًا لبدء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

السيطرة على الحريق

وسيطر رجال المدنية على الحريق قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة بالقرية، مع إجراء أعمال التبريد بالموقع لضمان عدم تجدد النيران مرة اخرى من تحت الفايبر المصنوع من مواد شديدة الاشتعال.

ووجه اللواء هاني رشاد محافظ السويس رئيس حي فيصل بمتابعة الحادث وملابساته والتأكد من وجود تراخيص للمخزن وفحص الأوراق الخاصة بالعقار.