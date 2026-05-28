أعلنت مديرية الصحة بالمنوفية، عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، نجاح الفريق الطبي بوحدة قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام في إنقاذ 4 حالات حرجة تعرضت لجلطات حادة بالقلب، خلال الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

استقبال 4 حالات حرجة خلال ساعات

استقبلت وحدة قسطرة القلب بمستشفى أشمون العام الحالات الأربع في الفترة من الثانية فجرًا وحتى السابعة صباحًا، وتنوعت الإصابات بين حالتين بجلطة حادة بالجدار الأمامي للقلب، إحداهما شديدة الخطورة نتيجة انسداد حرج بالشريان التاجي الرئيسي، بالإضافة إلى حالة متلازمة "ويلنز" الخطيرة، وحالة جلطة حادة بالجدار السفلي للقلب.

إنقاذ شاب أربعيني خلال دقائق

وشهدت الوحدة حالة طبية دقيقة تزامنًا مع موعد صلاة عيد الأضحى، بعدما وصل شاب يبلغ من العمر 41 عامًا إلى قسم الطوارئ مصابًا بجلطة قلبية حادة، حيث نجح الفريق الطبي في نقله إلى غرفة القسطرة خلال أقل من 10 دقائق فقط من وصوله إلى المستشفى، ما ساهم في إنقاذ حياته ومنع حدوث مضاعفات خطيرة بعضلة القلب.

وأجرى الفريق الطبي قسطرة عاجلة للمريض وتركيب دعامة لإنقاذ حياته، وسط استجابة سريعة انتهت باستقرار حالته الصحية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ورفعت إدارة وحدة القسطرة حالة الطوارئ القصوى فور استقبال الحالات، حيث جرى التعامل الطبي السريع مع المرضى الأربعة، وإجراء القسطرة القلبية العاجلة وتركيب الدعامات اللازمة لهم في وقت قياسي، فيما يخضعون حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة داخل المستشفى.

أبطال الملحمة الطبية

ضم الفريق الطبي المشارك في إنقاذ الحالات كلًا من: الدكتور وليد ناصف استشاري القلب والقسطرة، والدكتور أحمد كمال أخصائي القلب، والدكتور نوري الدين تركي طبيب القلب والقسطرة، والأستاذ حسام الدين عادل فني الأشعة، والأستاذة منى عبد العظيم أخصائي التمريض.

إشادة من وكيل وزارة الصحة

وأشاد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجهود الفريق الطبي بمستشفى أشمون العام بقيادة الدكتور إبراهيم ناصر، مؤكدًا أن ما حدث "نموذج مشرف للعطاء والعمل الإنساني في أصعب الأوقات".

وأضاف: "أبطال وحدة قسطرة القلب واصلوا الليل بالنهار لإنقاذ أرواح المواطنين في أول أيام العيد، وهو ما يعكس حجم الكفاءة الطبية والجاهزية داخل مستشفيات المنوفية".

دعم متواصل للمنظومة الصحية

ويأتي هذا النجاح في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بضرورة توفير خدمات صحية عالية الجودة، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة والطوارئ على مدار الساعة.