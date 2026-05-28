نجح فريق بحثي بالمركز القومي للبحوث، يضم الدكتور جلال عبدالمعين محمود نوار، والدكتور أحمد محمود عبدالوهاب يوسف، في تطوير مرشحات سليلوزية هجينة لتنقية مياه الشرب، ضمن براءة اختراع رقم 31599، بما يسهم في إزالة الملوثات الكيميائية والميكروبات والحصول على مياه عالية النقاء.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، إن هذا الابتكار يعكس توجه الدولة نحو دعم الحلول البيئية المستدامة وتوطين التكنولوجيا، من خلال تطوير تطبيقات علمية تخدم المجتمع وتعزز الاعتماد على البدائل المحلية المبتكرة.

وأكد المركز القومي للبحوث، استمرار جهوده في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تسهم في مواجهة التحديات التنموية ودعم استراتيجية التنمية المستدامة.