تصعيد خطير.. نتنياهو: وجهت الجيش للسيطرة على 70% من قطاع غزة

كتب : محمد جعفر

06:34 م 28/05/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر توجيهات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية تواصل توسيع نطاق وجودها الميداني داخل القطاع.

إسرائيل تسيطر على 60% من القطاع

وأوضح نتنياهو، خلال تصريحات ألقاها في مؤتمر نظمته أكاديمية عين برات للقيادة، أن إسرائيل تسيطر حالياً بشكل كامل على نحو 60% من أراضي قطاع غزة، مشيراً إلى أن التعليمات الحالية تستهدف رفع هذه النسبة إلى 70%.

حديث عن السيطرة الكاملة على غزة

وخلال المؤتمر، صرخ أحد الحضور مطالباً بالسيطرة على "100%" من أراضي قطاع غزة، ليرد نتنياهو قائلاً إن إسرائيل "تسير وفق النظام"، دون أن ينفي احتمال أن يكون ذلك هدفاً نهائياً في المستقبل.

وكان نتنياهو قد أقر الأسبوع الماضي بأن إسرائيل تسيطر بالفعل على 60% من أراضي القطاع، وهو ما اعتُبر توسعاً كبيراً في حجم السيطرة الإسرائيلية مقارنة بالمراحل السابقة من الحرب في غزة.

نتنياهو إسرائيل قطاع غزة الحرب في غزة الجيش الإسرائيلي

"مفيض في المنتصف".. د.عباس شراقي يكشف سرا جديدا عن سد النهضة
