قبل الزفة بلحظات.. إصابة عروسين في حادث تصادم بشبين الكوم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:42 م 28/05/2026

تحولت أجواء الفرح إلى لحظات من القلق والحزن بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، بعد تعرض عروسين لحادث تصادم أثناء توجههما إلى قاعة الزفاف، ما أسفر عن إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى قبل بدء حفل الزفاف.

استقبال العروسين بالمستشفى

استقبلت مستشفى شبين الكوم التعليمي المصابين، وتبين أنهما عريس وعروس يبلغان من العمر 21 عامًا، حيث خضعا للفحوصات الطبية وتلقيا الإسعافات اللازمة عقب الحادث مباشرة.

إخطار الأجهزة الأمنية

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بوصول عروسين مصابين إثر حادث تصادم تعرضت له سيارة الزفاف الخاصة بهما داخل نطاق المدينة.

التحقيق في ملابسات الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة لمتابعة تفاصيل الحادث، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي بدأت مباشرة إجراءاتها لكشف أسباب التصادم وملابساته.

