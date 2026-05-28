جاسوس إسرائيلي سابق: علينا الاستعداد لحرب محتملة ضد مصر وتركيا |فيديو

كتب : وكالات

08:40 م 28/05/2026

الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي السابق جوناثان بولارد

حذر الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي السابق جوناثان بولارد من احتمال انخراط إسرائيل في مواجهات عسكرية مستقبلية مع كل من تركيا ومصر، معتبراً أن "العاصفة قادمة"، وأن على تل أبيب الاستعداد لمرحلة جديدة من الصراعات في المنطقة عقب إيران.

وخلال مشاركته في بودكاست تابع لشبكة "عروتس شيفع" العبرية، أشار بولارد إلى أن إسرائيل قد تواجه تحديات أكثر تعقيداً مع أنقرة مقارنة بما واجهته مع طهران.

وقال بولارد: "لست متأكداً من أننا سنواجه الأتراك بالسهولة نفسها التي واجهنا بها الإيرانيين"، مضيفاً: "علينا أن نستعد للحرب المقبلة، والتي ربما ستكون ضد تركيا ومصر".

ورغم حديثه عن احتمالات اندلاع مواجهات جديدة، أكد بولارد أنه "يأمل" ألا تدخل إسرائيل في حرب مع تركيا أو مصر.

