جاسوس إسرائيلي سابق: علينا الاستعداد لحرب محتملة ضد مصر وتركيا |فيديو
كتب : وكالات
الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي السابق جوناثان بولارد
حذر الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي السابق جوناثان بولارد من احتمال انخراط إسرائيل في مواجهات عسكرية مستقبلية مع كل من تركيا ومصر، معتبراً أن "العاصفة قادمة"، وأن على تل أبيب الاستعداد لمرحلة جديدة من الصراعات في المنطقة عقب إيران.
وخلال مشاركته في بودكاست تابع لشبكة "عروتس شيفع" العبرية، أشار بولارد إلى أن إسرائيل قد تواجه تحديات أكثر تعقيداً مع أنقرة مقارنة بما واجهته مع طهران.
U.S.-born Israeli spy Jonathan Pollard admits Israel will have to go to war with Turkey and Egypt once they finish off Iran, Gaza, and Lebanon.— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) May 28, 2026
He says, “The storm is coming,” unlike anything the world has ever seen before.
وقال بولارد: "لست متأكداً من أننا سنواجه الأتراك بالسهولة نفسها التي واجهنا بها الإيرانيين"، مضيفاً: "علينا أن نستعد للحرب المقبلة، والتي ربما ستكون ضد تركيا ومصر".
ورغم حديثه عن احتمالات اندلاع مواجهات جديدة، أكد بولارد أنه "يأمل" ألا تدخل إسرائيل في حرب مع تركيا أو مصر.