أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن المهلة الوجيزة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الصراع مع إيران، لا تعدو كونها مناورة سياسية يهدف من خلالها إلى مداعبة أسواق النفط والداخل الأمريكي على حد سواء.

وقال "سلامة"، في مداخلة هاتفية على "القاهرة الإخبارية"، إن خطابات ترامب تتسم بالتشابك والتناقض والبعد عن الواقعية السياسية، مؤكدًا أن صانع القرار في طهران بات يعي هذه السياسة؛ ولذا فإن الإدارة الإيرانية لا تبدي اهتمامًا حقيقيًا بهذه التصريحات، ولا تتعامل معها بجدية أو ثقة.

وأوضح أن أزمة انعدام الثقة التاريخية بين واشنطن وطهران تشهد اتساعًا مستمرًا وفجوة يصعب جسرها في الوقت الراهن، مما يجعل فرص جلوس الطرفين على طاولة مفاوضات واحدة أمرًا مستبعدًا تمامًا في ظل المعطيات الحالية.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه تل أبيب في هذا الملف، موضحًا أن إسرائيل تحت قيادة بنيامين نتنياهو تبذل كل ما في وسعها لقطع الطريق أمام أي تقارب أو قنوات اتصال محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأرجع ذلك إلى رغبة نتنياهو في إطالة أمد الحرب بالشرق الأوسط لأطول فترة ممكنة، سعيًا وراء تحقيق طموحاته وتوسعاته الاستعمارية في المنطقة.