رسالة جديدة من المرشد الإيراني.. ماذا تضمنت؟

كتب : محمد جعفر

03:53 م 28/05/2026

مجتبى خامنئي

أشاد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بما وصفه بـ"التماسك غير المسبوق" داخل إيران، عقب الحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد البلاد، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود للحفاظ على وحدة الشعب الإيراني.


رسالة مكتوبة تؤكد صمود إيران


وقال خامنئي، في رسالة مكتوبة نشرتها وكالة "فارس" شبه الرسمية، إن "الجوهر الحقيقي والقوة الداخلية للشعب الإيراني" ظهرا بوضوح للأصدقاء والخصوم، مشيراً إلى أن ذلك تجسد في "الإيمان والأمل والعمل" خلال المرحلة الماضية.


غياب مستمر منذ توليه منصب المرشد


ولم يظهر مجتبى خامنئي علناً منذ تنصيبه مرشداً أعلى لإيران في مارس الماضي، عقب اغتيال والده وسلفه علي خامنئي خلال غارات أمريكية إسرائيلية استهدفت طهران، مكتفياً منذ ذلك الحين بإصدار رسائل ومذكرات مكتوبة.


وأكد خامنئي في رسالته أن إيران تمكنت من الصمود في وجه الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، مشيداً بما وصفه بـ"التضامن الوطني"، ومحذراً في الوقت نفسه من "الخلافات السياسية التي لا معنى لها"، مع التشديد على أهمية جهود إعادة الإعمار بعد الأضرار التي خلفها القصف.

