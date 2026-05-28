حماس تحذّر: إسرائيل تسعى لإعادة الحرب.. وتهدد بانهيار اتفاق التهدئة في غزة

كتب : مصطفى الشاعر

01:48 م 28/05/2026

حذّرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، من خطر حقيقي يهدد باتهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل تسعى عمدا لإعادة الحرب من خلال انتهاكاتها المتواصلة وجرائمها ضد المدنيين في القطاع.

حماس تُدين التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة

أعلنت حماس، في بيان عاجل لها، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يواجه "خطرا حقيقيا بالانهيار" نتيجة للجرائم والانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الحركة، في البيان الصادر اليوم الخميس، أن تصعيد الاحتلال لعدوانه على مختلف مناطق القطاع يُمثّل "خرقا صريحا ومباشرا" للتفاهمات المبرمة ويُؤشر بوضوح إلى سعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى وتيرة حرب الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين.

دعوة عاجلة للإدارة الأمريكية والدول الضامنة للتدخل

طالبت حماس، الإدارة الأمريكية والدول الإقليمية والدولية الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بضرورة التحرّك الفوري وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية.

كما دعت الحركة الفلسطينية، في بيانها، هذه الأطراف إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة وممارسة ضغوط حقيقية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق ووقف خروقاتها الميدانية التي تهدد بنسف الجهود الدبلوماسية وإعادة تفجير الأوضاع في القطاع.

ويأتي تحذير حماس في وقت تتواصل فيه الجرائم الإسرائيلية على غزة، ما يعكس بوضوح رغبة حكومة الاحتلال في نسف كل الجهود الدبلوماسية وإعادة القطاع إلى دائرة الدم والدمار، في تحدٍّ صارخ لكل الأطراف الضامنة للاتفاق.

