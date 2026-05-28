كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص من ذوي الهمم أثناء سيره بأحد شوارع محافظة الفيوم.

كواليس فيديو الفيوم الصادم

وبالفحص، أمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية. وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 21 الجاري، وأثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة المركز، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدي عليه بالضرب.

تحرك الشرطة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما طالبان مقيمان بدائرة المركز، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بدعوى المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

