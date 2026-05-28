إعلان

فيديو صادم يوثق الاعتداء على شاب من ذوي الهمم بالفيوم والشرطة تتدخل

كتب : مصراوي

11:30 م 28/05/2026

كواليس فيديو الاعتداء على شاب في الفيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص من ذوي الهمم أثناء سيره بأحد شوارع محافظة الفيوم.

كواليس فيديو الفيوم الصادم

وبالفحص، أمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية. وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 21 الجاري، وأثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة المركز، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدي عليه بالضرب.

تحرك الشرطة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما طالبان مقيمان بدائرة المركز، كما تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بدعوى المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيوم فيديو الشرطة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
نصائح طبية

كيف يظهر نقص فيتامين "ب 12" داخل الفم؟ راقب 6 علامات
طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة
أخبار مصر

طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة
الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
نصائح طبية

الامتناع عن السكر وحده لا يكفي.. عادات خفية قد ترفع خطر السكري
بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
زووم

بمشاركة حسام حسن.. تامر حسني يحتفل مع منتخب مصر بكأس العاصمة الجديدة
طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك
نصائح طبية

طبيب يحذر: تناول هذه الأجزاء من الأضحية قد يضر صحتك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026