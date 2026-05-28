أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها قررت قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان اليوم الخميس، أن القرار يأتي بعد إدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يستغل، أشهره الأخيرة في المنصب لـ"فبركة اتهامات بلا أساس ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة، أن الغارات الإسرائيلية التي تشنها على لبنان أدت لمقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وقال مكتب الأمم المتحدة: "نشعر بقلق بالغ إزاء الأثر المدمر لتصعيد العمليات الإسرائيلية في لبنان، وإزاء أوامر التهجير المفروضة على سكان في لبنان".

وشدد على أن "الحاجة ماسة لخفض التصعيد ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بلبنان".