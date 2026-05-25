أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الحرب المرتبطة بإيران لم يكن يجب أن تبدأ من الأساس، مشددة على عدم وجود مبرر لاستمرارها، مع الدعوة إلى الحفاظ على مسار الحوار بين الأطراف المعنية.

وقالت الخارجية الصينية إنه لا ينبغي إغلاق قنوات الحوار بين طهران وواشنطن مرة أخرى، مؤكدة أن بكين مستعدة للقيام بدور بنّاء يهدف إلى المساهمة في تحقيق سلام دائم.

وأضافت أن استعادة أمن الملاحة وعودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد يجب أن تتم في أقرب وقت ممكن، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة.