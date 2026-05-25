نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إيراني توقعاته بصدور إعلان خلال اليوم يتضمن مزيداً من التفاصيل المرتبطة بمذكرة التفاهم الجاري الحديث عنها.

وأوضح المسؤول، وفق ما نقلته الصحيفة، أن مذكرة التفاهم لا تتضمن اتفاقاً نووياً، وإنما تقتصر على تعهد بإجراء مفاوضات لاحقة بشأن الملف النووي.

وأضاف أن عملية فتح مضيق هرمز ستتم بشكل تدريجي وعلى مراحل متتابعة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن إزالة الألغام ورفع الحصار الأمريكي والإفراج عن 12 مليار دولار.