ترامب: الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة أو لن تكون

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق محتمل مع إيران سيكون مختلفًا بصورة كاملة عن الاتفاق النووي السابق الذي تم التوصل إليه خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مشددًا على أن الاتفاق إما أن يكون مهمًا وذا قيمة حقيقية أو لن يكون هناك اتفاق.

وقال ترامب خلال تدوينة له على منصة تروث سوشيال، أنا لا أبرم صفقات مثل كارثة الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما.

كما هاجم ترامب عددًا من منتقديه من داخل الحزب الجمهوري والديمقراطيين، قائلًا إنهم يوجهون انتقادات لاتفاقات ومفاوضات لم يتم التوصل إليها أو حتى التفاوض بشأن بعض تفاصيلها حتى الآن.

وذكر أسماء عدة شخصيات سياسية، من بينها السيناتور توماس تيليس والسيناتور بيل كاسيدي والنائب توماس ماسي، موجهًا لهم انتقادات حادة ومتهمًا إياهم بإظهار مواقف اعتبرها غير فعالة أو غير داعمة.

كما انتقد ترامب عددًا من الديمقراطيين، معتبرًا أنهم يدعمون سياسات ومرشحين وصفهم بأنهم غير مناسبين، مشيرًا إلى أنهم يواصلون توجيه الانتقادات لما وصفه بالنجاحات التي حققها.

وأضاف أن هذه الأطراف تتسبب، وفق تعبيره، في الانقسام والخسائر، معتبرًا أنهم فقدوا المسار الصحيح.

