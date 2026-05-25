إعلان

رئيس أركان الاحتلال يوجّه بضرب أهداف في بيروت

كتب : وكالات

01:51 م 25/05/2026

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصادر مطلعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع داخل العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في سياق الرد على هجمات الطائرات المسيّرة التي يشنها "حزب الله"، وفق ما ذكرت.

توجيه عسكري إسرائيلي في مواجهة تصعيد المسيّرات

وبحسب المصادر المطلعة على فحوى اجتماع الكابينت الأمني المصغر الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كبار القادة الأمنيين، فإن التوصية التي طرحها رئيس الأركان تأتي رداً على تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة التي يطلقها "حزب الله" اللبناني، والتي تستهدف مواقع إسرائيلية على الحدود.

قيود سياسية وضغوط أمريكية

وأوضحت المصادر أن إسرائيل تمتنع، تحت ضغط أمريكي، عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل بيروت بشكل شبه كامل، باستثناء عملية اغتيال سابقة استهدفت قائد "قوة الرضوان"، ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه إطار ضبط للتصعيد رغم تزايد التوتر الميداني.

القرار النهائي بيد نتنياهو

في السياق ذاته، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن أي قرار بشن هجوم داخل بيروت يظل مرهوناً بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي حال اعتماد توصية رئيس الأركان، فإن ذلك قد يشكل تحولاً لافتاً في قواعد الاشتباك والسياسة العسكرية الإسرائيلية تجاه لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي حزب الله الطائرات المسيّرة بنيامين نتنياهو

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

البنوك تكثف تغذية ماكينات "ATM" قبل عيد الأضحى.. وخطط طوارئ لضمان توافر
أخبار البنوك

البنوك تكثف تغذية ماكينات "ATM" قبل عيد الأضحى.. وخطط طوارئ لضمان توافر
براءة فادي خفاجة من تهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد
حوادث وقضايا

براءة فادي خفاجة من تهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد
طبيب يكشف الفرق بين فيروس هانتا وكورونا- من الأخطر؟
نصائح طبية

طبيب يكشف الفرق بين فيروس هانتا وكورونا- من الأخطر؟

محمد رمضان يثير الجدل بـ"موبايل" من الذهب عيار 24 - صور
زووم

محمد رمضان يثير الجدل بـ"موبايل" من الذهب عيار 24 - صور
"4 شكاوي والبقية في الطريق".. القضايا تلاحق الأهلي في فيفا
رياضة محلية

"4 شكاوي والبقية في الطريق".. القضايا تلاحق الأهلي في فيفا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟