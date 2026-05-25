نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصادر مطلعة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات تستهدف مواقع داخل العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في سياق الرد على هجمات الطائرات المسيّرة التي يشنها "حزب الله"، وفق ما ذكرت.

توجيه عسكري إسرائيلي في مواجهة تصعيد المسيّرات

وبحسب المصادر المطلعة على فحوى اجتماع الكابينت الأمني المصغر الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع كبار القادة الأمنيين، فإن التوصية التي طرحها رئيس الأركان تأتي رداً على تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة التي يطلقها "حزب الله" اللبناني، والتي تستهدف مواقع إسرائيلية على الحدود.

قيود سياسية وضغوط أمريكية

وأوضحت المصادر أن إسرائيل تمتنع، تحت ضغط أمريكي، عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل بيروت بشكل شبه كامل، باستثناء عملية اغتيال سابقة استهدفت قائد "قوة الرضوان"، ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه إطار ضبط للتصعيد رغم تزايد التوتر الميداني.

القرار النهائي بيد نتنياهو

في السياق ذاته، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن أي قرار بشن هجوم داخل بيروت يظل مرهوناً بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي حال اعتماد توصية رئيس الأركان، فإن ذلك قد يشكل تحولاً لافتاً في قواعد الاشتباك والسياسة العسكرية الإسرائيلية تجاه لبنان.