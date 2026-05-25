سي إن إن: تبادل الضربات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

تتابع إسرائيل بقلق مسار أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقييد حرية تحركاتها العسكرية ضد حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطائرات الإسرائيلية والمسيّرات والمدفعية واصلت عملياتها خلال الساعات الأخيرة في مناطق جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة أن غارات استهدفت مركبات على طريق يقع شرق مدينة النبطية بعدة أميال، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد سلسلة من الطائرات المسيّرة المتفجرة التي أطلقها حزب الله خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين باتجاه مواقع متفرقة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

كما أظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرض منزل في منطقة المطلة شمال إسرائيل لأضرار بعد إصابة سطحه.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إحدى المسيّرات سقطت في جنوب لبنان داخل منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية، مؤكداً عدم تسجيل إصابات جراء الهجمات.

وفي سياق متصل، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إنه صادق على خطط تتعلق باستمرار العمليات القتالية في الجبهة الشمالية، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد حزب الله.

وأشار النص إلى أن وقفاً لإطلاق النار لا يزال قائماً بشكل اسمي بين إسرائيل ولبنان.