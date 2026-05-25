إعلان

باللون الأحمر.. إنذار لمواجهة الفيضانات في مقاطعتي آنهوي وهوبي بالصين

كتب : وكالات

08:28 ص 25/05/2026

فيضانات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الصين إنذارا باللون الأحمر لمواجهة الفيضانات وسط هطول أمطار غزيرة في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد.

حذرت وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالصين، من أن أجزاء من غربي مقاطعة آنهوي وشرقي مقاطعة هوبي تواجه خطرا بالغا لحدوث فيضانات جبلية مفاجئة، من الساعة الثامنة مساء يوم الأحد وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين.

كما تم إصدار إنذار باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذار، لأجزاء من مقاطعات تشجيانج وآنهوي وجيانجشي وهوبي.

وقد صدرت أوامر للحكومات المحلية برصد الوضع في الوقت الحقيقي، وتنفيذ عمليات إجلاء استباقية للمعرضين لأضرار.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا، على جنوبي خنان وغربي وجنوبي آنهوي وشمال غربي هونان وشمال شرقي جيانجشي وشمال شرقي تشونجتشينج، وذلك من مساء يوم الأحد الماضي وحتى مساء اليوم الاثنين.

وتستعد بعض المناطق في جنوب غربي آنهوي وشرقي هوبي لعواصف مطرية شديدة قد تصل إلى مستويات قياسية.

كما أصدرت وزارة الموارد الطبيعية بشكل مشترك إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الكوارث الجيولوجية في عشر مقاطعات، من بينها شانشي وآنهوي وهوبي.

وتم رفع مستوى خطر الانهيارات الأرضية إلى إنذار باللون البرتقالي في جنوبي آنهوي وشرقي هوبي، مما يشير إلى احتمالية عالية لحدوث انزلاقات طينية وانهيارات أرضية.

وتم توجيه الحكومات على جميع المستويات بتفعيل بروتوكولات الطوارئ فورا. كما نصح المسؤولون بشدة الجمهور بمتابعة التحديثات المستمرة وتجنب السفر إلى المناطق الجبلية أو السياحية عالية الخطورة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيضانات مواجهة الفيضانات فيضانات الصين الصين الأحوال الجوية بالصين أمطار بالصين

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
زكاة و مواريث

هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة مغادرة رئيس الوزراء إلى السعودية لأداء فريضة الحج- تفاصيل
أخبار مصر

حقيقة مغادرة رئيس الوزراء إلى السعودية لأداء فريضة الحج- تفاصيل

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
دراسة: الشوفان قد يساعد في خفض حمض اليوريك والوقاية من حصى الكلى
نصائح طبية

دراسة: الشوفان قد يساعد في خفض حمض اليوريك والوقاية من حصى الكلى
هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق.. ما مواصفاته ومميزاته؟
أجهزة متنوعة

هاتف منافس من Infinix يكتسح الأسواق.. ما مواصفاته ومميزاته؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان