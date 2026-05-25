أصدرت الصين إنذارا باللون الأحمر لمواجهة الفيضانات وسط هطول أمطار غزيرة في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد.

حذرت وزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالصين، من أن أجزاء من غربي مقاطعة آنهوي وشرقي مقاطعة هوبي تواجه خطرا بالغا لحدوث فيضانات جبلية مفاجئة، من الساعة الثامنة مساء يوم الأحد وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين.

كما تم إصدار إنذار باللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذار، لأجزاء من مقاطعات تشجيانج وآنهوي وجيانجشي وهوبي.

وقد صدرت أوامر للحكومات المحلية برصد الوضع في الوقت الحقيقي، وتنفيذ عمليات إجلاء استباقية للمعرضين لأضرار.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدا، على جنوبي خنان وغربي وجنوبي آنهوي وشمال غربي هونان وشمال شرقي جيانجشي وشمال شرقي تشونجتشينج، وذلك من مساء يوم الأحد الماضي وحتى مساء اليوم الاثنين.

وتستعد بعض المناطق في جنوب غربي آنهوي وشرقي هوبي لعواصف مطرية شديدة قد تصل إلى مستويات قياسية.

كما أصدرت وزارة الموارد الطبيعية بشكل مشترك إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الكوارث الجيولوجية في عشر مقاطعات، من بينها شانشي وآنهوي وهوبي.

وتم رفع مستوى خطر الانهيارات الأرضية إلى إنذار باللون البرتقالي في جنوبي آنهوي وشرقي هوبي، مما يشير إلى احتمالية عالية لحدوث انزلاقات طينية وانهيارات أرضية.

وتم توجيه الحكومات على جميع المستويات بتفعيل بروتوكولات الطوارئ فورا. كما نصح المسؤولون بشدة الجمهور بمتابعة التحديثات المستمرة وتجنب السفر إلى المناطق الجبلية أو السياحية عالية الخطورة، وفقا لروسيا اليوم.