إيران: تركيزنا على إنهاء الحرب وتوقيت الرد نحدده نحن

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الأولوية الحالية تنصب على الوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم مصالح البلاد، مشددا على أن طهران تتعامل مع المرحلة الراهنة وفق ما تراه مناسباً لمصالحها الوطنية.

وقال إن إيران هي من تحدد توقيت الرد على ما وصفه بالعدو، مشيراً إلى أن هذا النهج سبق اتباعه في مراحل سابقة.

وأوضح أن الملف النووي ليس مطروحاً للنقاش خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن التركيز ينصب بشكل كامل على إنهاء الحرب.

وأضاف أن بلاده لا تملك ضمانات بشأن التزام واشنطن بتعهداتها، مؤكداً أن إيران لا تعير اهتماماً للتهديدات، وأنها تركز على ضمان مصالحها.

وأشار إلى أن التغييرات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة جاءت نتيجة وساطة قامت بها باكستان إلى جانب دول أخرى.

كما ذكر أن الاتفاق يتضمن بنداً يتعلق بوقف العدوان على لبنان، مضيفاً أن مواقف واشنطن تشهد تغيرات مستمرة، وقد تتبدل أحياناً خلال ساعات قليلة.