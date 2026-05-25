إيران: مسار المفاوضات صُمم بما يضمن استيفاء حقوق شعبنا بشكل كامل

كتب : وكالات

02:04 م 25/05/2026

مسعود بزشكيان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تخضع لما وصفه بـ"مطالب العدو المفرطة" في إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مشدداً على أن طهران ستواصل التمسك بحقوق الشعب الإيراني كاملة دون تنازل.

مسار تفاوضي لضمان الحقوق الإيرانية

وأوضح بزشكيان، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن مسار المفاوضات صُمم بما يضمن استيفاء حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل، مع رفض أي ضغوط أو مطالب غير مقبولة قد تُفرض على طهران خلال العملية التفاوضية.

مواجهة "الحرب الاقتصادية" بالتعاون الداخلي

وأشار الرئيس الإيراني خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة إلى إمكانية تجاوز ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية" التي تفرضها واشنطن، مؤكداً أن ذلك يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

