مقتل 90 شخصا بانفجار منجم فحم في شمالي الصين

كتب : وكالات

05:07 م 23/05/2026

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم في إقليم شانشي شمالي الصين إلى 90 قتيلا على الأقل، في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ والتحقيقات المتعلقة بملابسات الحادث، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية.

وأصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ توجيهات بتكثيف جهود الإنقاذ عقب وقوع انفجار غازي داخل المنجم.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الانفجار وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة داخل منجم ليوشين يو للفحم بمنطقة تشين يوان، حيث كان 247 عاملا يؤدون أعمالهم تحت سطح الأرض.

ودعا الرئيس الصيني السلطات إلى عدم ادخار أي جهد في تقديم العلاج للمصابين وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، كما وجه بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب الحادث وفرض مساءلة صارمة وفقا للقانون.

كما كرر رئيس الوزراء لي تشيانغ هذه التوجيهات، مطالبا بنشر المعلومات بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب، إلى جانب التشديد على تطبيق إجراءات مساءلة صارمة.

وبحلول صباح السبت، أكدت وسائل إعلام رسمية ارتفاع عدد القتلى إلى 90 شخصا على الأقل.

وأوضحت إدارة الطوارئ المحلية في تشين يوان أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، بينما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

