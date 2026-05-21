قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينج قد يزور كوريا الشمالية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، في خطوة دبلوماسية متوقعة تُعزز التقارب الاستراتيجي بين البلدين.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مسؤول حكومي رفيع المستوى قوله: "حصلنا على معلومات استخباراتية تشير إلى أن الرئيس شي جين بينج سيقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية قريبا".

وأضاف مسؤول حكومي آخر، أن هناك احتمالا كبيرا لقيام شي بزيارة إلى بيونج يانج في أواخر الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل.

وأشار إلى زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي للعاصمة الكورية الشمالية الشهر الماضي، والزيارات الأخيرة التي قام بها فريق الأمن والمراسم التابع للرئيس الصيني إلى بيونج يانج، والتي تُعد عادةً مؤشرا تحضيرياً لزيارة رئاسية.

يُذكر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أعرب، خلال لقائه مع وانج يي، عن استعداده لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى وتعميق التواصل الاستراتيجي مع بكين، مستذكرا زيارته إلى الصين العام الماضي.

ويحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الخامسة والستين لتوقيع معاهدة شاملة للتعاون والصداقة، وهي مناسبة يُتوقع أن تُستغل لتجديد الالتزام بالعلاقات الثنائية في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

تأتي أنباء الزيارة المحتملة للرئيس الصيني إلى النظام المنعزل في هونج كونج عقب قمة جمعته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين الأسبوع الماضي.

وأكد الزعيمان على هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

في سياق متصل، أشار مصدر حكومي منفصل إلى أن الرئيس الصيني قد يسعى للعب دور وساطة لتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وكشف المصدر نفسه، أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، خلال زيارته الرسمية إلى الصين في يناير الماضي، طلب من شي جين بينج المساعدة في الوساطة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، وهو ما لقي ترحيباً إيجابياً من الجانب الصيني، وفقا لروسيا اليوم.