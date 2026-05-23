الرئيس الإيراني: شعبنا لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود

كتب : وكالات

04:32 م 23/05/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني أن بلاده تواصل العمل من أجل الحصول على الحقوق القانونية لشعبها، مشيراً إلى أن التجارب السابقة في التعامل مع الولايات المتحدة تفرض اتباع نهج قائم على الدقة والحذر خلال مسار المفاوضات.

وقال الرئيس الإيراني إن إيران تسعى إلى تأمين الحقوق القانونية لشعبها، مؤكداً استمرار التحرك لتحقيق مصالح البلاد.

وأضاف أن التجارب السابقة المرتبطة بالمفاوضات مع واشنطن تفرض التعامل بحذر ودقة خلال أي مسار تفاوضي.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة بسبب ما وصفه بانتهاكاتها المتكررة للعهود.

كما أوضح أن إيران تخوض مسار المفاوضات مستندة إلى علاقاتها الأخوية مع دول صديقة مثل باكستان، بهدف تأمين مصالح شعبها.

