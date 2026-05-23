صور.. قطارات إضافية يومي 25 و30 مايو بمناسبة عيد الأضحى

كتب : محمد نصار

03:04 م 23/05/2026

سكك حديد مصر

قررت هيئة سكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية خلال يومي 25 و30 مايو الجاري، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وجاءت قائمة القطارات الإضافية المستهدف تشغيلها على النحو التالي وطبقًا للجداول المرفقة:

- القطار رقم 3200 (مكيف) المنصورة/القاهرة يوم 25/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة المنصورة الساعة 13:00 ويصل محطة القاهرة الساعة 14:55.
- القطار رقم 3202 (مكيف) طنطا/القاهرة يوم 25/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة طنطا الساعة 09:35 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:45.
- القطار رقم 3201 (مكيف) القاهرة/الإسكندرية يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:45 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 06:40.
- القطار رقم 2993 (مكيف) القاهرة/طنطا يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:35 ويصل محطة طنطا الساعة 11:55.
- القطار رقم 2999 (مكيف) القاهرة/المنصورة يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 5:45 ويصل محطة المنصورة الساعة 08:05.
- القطار رقم 3204 (مكيف) أسيوط /أسوان يوم 30/5/2026 فقط حيث يقوم من محطة أسيوط الساعة 16:50 ويصل محطة أسوان الساعة 23:35.

