رئيس وزراء باكستان يبحث في الصين مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب

كتب : وكالات

10:23 ص 22/05/2026 تعديل في 10:24 ص

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

أعلنت باكستان أن رئيس وزرائها سيبحث خلال زيارته المرتقبة إلى الصين مبادرة مشتركة تهدف إلى إنهاء الحرب، في وقت أكدت فيه دعم بكين للتحركات الباكستانية المتعلقة بجهود الوساطة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن مسألة تحقيق السلام بين أمريكا وإيران تمثل أهمية بالنسبة لباكستان، موضحًا أن ذلك ينعكس على مجمل التحركات والجهود التي تُدار بقيادة رئيس الوزراء.

وأضاف أن الصين تدعم مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، مشيرًا إلى أن الجانبين عملا معًا على تقديم مبادرة تتضمن خمسة بنود. كما أوضح أن رئيس وزراء باكستان سيبحث خلال زيارته إلى الصين غدًا هذه المبادرة المشتركة الهادفة إلى إنهاء الحرب.

وأشار أندرابي إلى عدم وجود معلومات لدى باكستان بشأن أي زيارة مخطط لها إلى إيران من جانب أي مسؤول باكستاني. كما أكد أن موقف إسلام آباد واضح فيما يتعلق بدورها، موضحًا أن البلاد لا تكشف تفاصيل ترتبط بعملها بصفتها دولة وساطة.

وأضاف أن السلطات الباكستانية لم تتلق أي طلب يتعلق بالسماح لقوات أمريكية باستخدام الأراضي الباكستانية أو المجال الجوي للبلاد.

