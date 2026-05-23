كشف مسؤول إيراني عن التوصل إلى مذكرة تفاهم عبر وساطة باكستانية، مشيراً إلى انتظار رد الولايات المتحدة على بنودها.

وقال المسؤول الإيراني إن بلاده توصلت إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني، موضحاً أن الرد الأمريكي على المقترح لا يزال قيد الانتظار.

وأضاف أن المذكرة تتضمن بنوداً تتعلق بإنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز، إلى جانب مغادرة القوات الأمريكية لمنطقة الحرب.

وأوضح أن القضايا النووية لم تُدرج ضمن مذكرة التفاهم، مبيناً أن هذا الملف يتسم بالتعقيد ويحتاج إلى وقت كاف لإجراء مفاوضات بشأنه.

وأشار إلى أنه يمكن بعد مرور 30 يوماً من الاتفاق فتح الباب أمام بدء مفاوضات تتعلق بالملف النووي.

وأكد أن دولة قطر لعبت دوراً أساسياً في إعداد وصياغة مذكرة التفاهم، لافتاً إلى وجود تواصل بين الوسطاء وواشنطن خلال مراحل العمل على المقترح.

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لا يمكنها تقديم تنازلات إضافية تتجاوز ما تضمنته مذكرة التفاهم.