أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الحصار الأمريكي المفروض على إيران بلغ مرحلة وصفتها بالمهمة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من تحويل مسار 100 سفينة تجارية خلال تنفيذ عمليات الحصار البحري.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها على منصة "إكس"، إن قواتها وصلت في 23 مايو إلى مرحلة جديدة خلال تنفيذ الحصار البحري على إيران، وذلك بعد تحويل مسار 100 سفينة تجارية.

وأضافت أن القوات الأمريكية بدأت تنفيذ الحصار في 13 أبريل الماضي ضد السفن التجارية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، وذلك استناداً إلى إعلان رئاسي.

وأوضحت أن أكثر من 15 ألف جندي وبحار وعنصر من مشاة البحرية وأفراد من القوات الجوية شاركوا خلال الأسابيع الستة الماضية في تنفيذ المهمة، حيث تم تحويل مسار 100 سفينة وتعطيل أربع سفن والسماح بمرور 26 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.

ونقلت التصريحات عن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر قوله، إن أفراد القوات ينفذون المهمة بكفاءة عالية ودقة مهنية، مضيفاً أن تنفيذ المهمة أدى إلى منع حركة التجارة من وإلى الموانئ الإيرانية بما تسبب في ضغوط اقتصادية على إيران.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 200 طائرة وسفينة حربية تشارك في دعم المهمة، ومن بينها مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعة حاملة الطائرات جورج بوش ومجموعة تريبولي البرمائية ووحدة مشاة البحرية الحادية والثلاثون، إضافة إلى عدد من المدمرات الموجهة بالصواريخ.

وأشارت إلى أن الحصار يُطبق على السفن التابعة لجميع الدول الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، بما يشمل جميع الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عمان.