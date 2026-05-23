طبق البيض يهبط 45 جنيها بالأسواق خلال شهرين.. فما الأسباب؟

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار البيض شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين، حيث انخفض سعر طبق البيض في المزرعة إلى 80 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا.

وأضاف أن سعر طبق البيض يتراوح حاليًا في المزرعة بين 79 و80 جنيهًا بحسب النوع، ليباع في الأسواق بين 95 و100 جنيه للطبق في المتوسط، مقارنة بمستويات تراوحت سابقًا بين 140 و150 جنيهًا خلال ذروة الارتفاعات التي سبقت عيد الفطر.

وأرجع نبيل، انخفاض الأسعار إلى زيادة الإنتاج بصورة كبيرة، مؤكدًا أن معدلات الإنتاج الحالية وصلت إلى ما بين 120 و130% من القدرة الإنتاجية المعتادة، مما أدى إلى وجود فائض بالسوق المحلية ودفع الأسعار إلى التراجع.

وأضاف أن القطاع اتجه خلال الفترة الأخيرة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لامتصاص الفائض وتحقيق التوازن بالسوق.

وأضاف نبيل، أنه تم التعاقد على تصدير البيض إلى قطر وجيبوتي، مع دفع عربونات وبدء تجهيز الشحنات خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن العراق يُعد من الأسواق الجديدة المستهدفة أيضًا، حيث تجري حاليًا إجراءات توقيع العقود تمهيدًا لبدء عمليات التصدير خلال الأيام المقبلة.

وأوضح نبيل أن الكميات المبدئية المتوقع تصديرها إلى قطر وجيبوتي تُقدر بنحو 80 ألف طبق في المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن هذه الكميات تُعد بداية جيدة لتصريف الفائض، على أن يتم التوسع لاحقًا وفقًا لحجم الطلب الخارجي والإنتاج المحلي.

وأضاف نبيل، أن استمرار فتح أسواق تصديرية جديدة من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار محليًا، مع الحفاظ على استمرار الإنتاج وعدم تعرض المنتجين لخسائر نتيجة زيادة المعروض.