بحثت مصر وإريتريا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خلال لقاء جمع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي بوزير خارجية إريتريا عثمان صالح، السبت، في العاصمة الإريترية أسمرة.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مشيداً بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى والمصالح المشتركة، ومجدداً دعم مصر الكامل لإريتريا للحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على أهمية مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

وشدد وزير الخارجية على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين لدعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري داخل السوق الإريترية.

وأوضح أن مجالات التعاون ذات الأولوية تشمل قطاعات النقل والتعدين والصناعات الدوائية والثروة السمكية والبنية التحتية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وفي ملف أمن البحر الأحمر، أكد الوزيران أن مسؤولية أمن وإدارة البحر الأحمر تقع حصرياً على الدول المشاطئة له، مشددين على رفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في المنطقة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث استعرض الوزير بدر عبد العاطي الرؤية المصرية بشأن المستجدات في السودان والصومال، مؤكداً تمسك مصر بدعم أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارها امتداداً مباشراً للأمن القومي المصري، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة.