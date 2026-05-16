إيران تعلن إعداد آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

03:13 م 16/05/2026

مضيق هرمز

كشفت إيران عن إعداد آلية جديدة لإدارة وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة قالت إنها ستشمل مساراً محدداً سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، السبت، إن بلاده انتهت من إعداد آلية خاصة لتنظيم حركة المرور داخل المضيق وفق مسار محدد سيتم الكشف عنه قريباً.
وأوضح عزيزي أن الأطراف والسفن التجارية المتعاونة مع إيران ستكون المستفيد الرئيسي من هذه الآلية، مشيراً إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة التي ستقدم في إطار هذا النظام.
وأضاف أن المسار الذي ستعتمده الآلية الجديدة سيظل مغلقاً أمام المشاركين في ما وصفه بـ"مشروع الحرية".

