مقتل وإصابة 21 شخصًا في هجمات لـ"الدعم السريع" على مدينة الدلنج

أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرون بينهم 6 نساء جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس، والذي استهدف محيط السوق الكبير والموقف العام.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان صدر عنها الأربعاء: " إن الضحايا بينهم عددا من الناشطين في العمل الطوعي والإنساني، والذين قتلوا أثناء إعداد الطعام للنازحين بالمنطقة". ووفقا لشبكة الأطباء السودانية فإن القصف نفذ بصورة متعمدة على مناطق مكتظة بالمدنيين في استمرار للهجمات المتكررة التي تتعرض لها المدينة من قبل مليشيا الدعم السريع شمال جناح الحلو.

وتابعت الشبكة في بيانها: " أن استمرار القصف المتعمد على الأحياء السكنية والأسواق والمرافق المدنية بمدينة الدلنج، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في وقت تعاني فيه المدينة من انهيار واسع في الخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعذر وصول المرضى والجرحى إلى المرافق الصحية بصورة آمنة".

وأشارت شبكة الأطباء السودانية: " كما تسبب القصف المدفعي المتواصل في زيادة أعداد النازحين وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر المباشر وسط مخاوف من خروج المزيد من المرافق الصحية عن الخدمة".

تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين والعمل على الضغط على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو لوقف استهداف المناطق المدنية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين.