إعلان

مقتل وإصابة 21 شخصًا في هجمات لـ"الدعم السريع" على مدينة الدلنج

كتب : وكالات

04:19 م 13/05/2026

قوات الدعم السريع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرون بينهم 6 نساء جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس، والذي استهدف محيط السوق الكبير والموقف العام.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان صدر عنها الأربعاء: " إن الضحايا بينهم عددا من الناشطين في العمل الطوعي والإنساني، والذين قتلوا أثناء إعداد الطعام للنازحين بالمنطقة". ووفقا لشبكة الأطباء السودانية فإن القصف نفذ بصورة متعمدة على مناطق مكتظة بالمدنيين في استمرار للهجمات المتكررة التي تتعرض لها المدينة من قبل مليشيا الدعم السريع شمال جناح الحلو.

وتابعت الشبكة في بيانها: " أن استمرار القصف المتعمد على الأحياء السكنية والأسواق والمرافق المدنية بمدينة الدلنج، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في وقت تعاني فيه المدينة من انهيار واسع في الخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعذر وصول المرضى والجرحى إلى المرافق الصحية بصورة آمنة".

وأشارت شبكة الأطباء السودانية: " كما تسبب القصف المدفعي المتواصل في زيادة أعداد النازحين وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر المباشر وسط مخاوف من خروج المزيد من المرافق الصحية عن الخدمة".

تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين والعمل على الضغط على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية جناح الحلو لوقف استهداف المناطق المدنية وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوداني الدعم السريع السودان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليلى أحمد زاهر تستعرض إطلالتها في مهرجان كان والجمهور: "أجمل مامي"
زووم

ليلى أحمد زاهر تستعرض إطلالتها في مهرجان كان والجمهور: "أجمل مامي"
دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
حوادث وقضايا

دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
اتحاد العاصمة يصل القاهرة لمواجهة الزمالك.. ووادي دجلة ينهي أزمة المران
رياضة محلية

اتحاد العاصمة يصل القاهرة لمواجهة الزمالك.. ووادي دجلة ينهي أزمة المران
بحماية قوات الاحتلال.. وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى المبارك
شئون عربية و دولية

بحماية قوات الاحتلال.. وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى المبارك
قرار من الجنايات بشأن البلوجر أوتاكا في اتهامه حيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

قرار من الجنايات بشأن البلوجر أوتاكا في اتهامه حيازة مواد مخدرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى