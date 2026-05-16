كشفت السلطات الأمريكية عن نقل القيادي في فصيل "كتائب حزب الله" العراقي محمد باقر سعد داود السعدي إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله، دون الإعلان عن موقع تنفيذ الاعتقال أو توقيته، بالتزامن مع توجيه اتهامات مرتبطة بالإرهاب بحقه.

وأظهرت صور نشرتها السلطات الأمريكية عملية نقل السعدي إلى الأراضي الأمريكية، بينما أعلن المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون، بمشاركة مسؤولين من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك، تفاصيل لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وتضمنت لائحة الاتهام ست تهم مرتبطة بالإرهاب، من بينها اتهامات تتعلق بانتمائه إلى كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى اتهامه بالمشاركة في نحو عشرين هجوماً ومحاولة هجوم استهدفت أراضي أمريكية ودولاً أوروبية.

وأشار المسؤولون إلى أن السعدي جرى وضعه في الحجز الأمريكي خارج الولايات المتحدة قبل نقله لاحقاً إلى الأراضي الأمريكية.

وأضافوا أنه مثل أمام القضاء في محكمة مانهاتن الفيدرالية، التي أصدرت قراراً يقضي باستمرار احتجازه إلى حين بدء إجراءات محاكمته.