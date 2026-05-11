أطلقت أسرة المهندس محمد راضي عبد المنعم المحسب، ابن محافظة الغربية، نداء استغاثة عاجلاً إلى الجهات المعنية بعد تعرضه للاختطاف مع 7 بحارة مصريين على متن ناقلة النفط "يوريكا"، إثر هجوم نفذه قراصنة صوماليون أثناء إبحار السفينة في عرض البحر.

وقال أحمد راضي، شقيق المهندس المختطف، إن الواقعة تعود إلى الثاني من مايو الجاري، موضحاً أن شقيقه استقل السفينة بديلاً لأحد زملائه، وكانت الرحلة متجهة من ميناء الفجيرة إلى أحد الموانئ اليمنية، قبل أن يعترض القراصنة السفينة ويقتادوا طاقمها إلى الأراضي الصومالية.

وأضاف أن القراصنة تواصلوا مع الشركة المالكة للسفينة، وهددوا بقتل البحارة المختطفين إذا لم يتم دفع فدية مالية تبلغ 3.5 مليون دولار مقابل الإفراج عن المصريين الثمانية.

وأشار إلى أن آخر اتصال جمعه بشقيقه كان يوم 6 مايو الجاري، موضحاً أنه تلقى رسالة أخيرة منه أكد خلالها أن الشركة المالكة توقفت عن التفاوض مع القراصنة، الأمر الذي تسبب في تصاعد القلق والخوف بين أسر المختطفين.

وأكد شقيق المهندس المختطف أن جميع أفراد الطاقم المحتجزين يحملون الجنسية المصرية، مطالباً بسرعة تدخل الجهات المختصة لإنقاذهم وإعادتهم سالمين، في ظل التهديدات المستمرة التي يتعرضون لها.

واتهمت أسر البحارة المختطفين الشركة المالكة للسفينة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات جادة لحل الأزمة أو توفير الحماية اللازمة للطاقم، مؤكدين أن البحارة تُركوا يواجهون مصيراً مجهولاً.

وضمت قائمة البحارة المصريين المختطفين كلاً من: المهندس الثالث محمد راضي عبد المنعم المحسب، والضابط مؤمن أكرم مختار أمين، وكبير المهندسين محمود جلال عبد الله الميكاوي، والبحار سامح عبد العظيم الدسوقي السيد، والميكانيكي أسلم عادل عبد المنصف سليم، ومهندس الكهرباء محمد أحمد عبد الله، واللحام أحمد محمود سعد إسماعيل درويش، والطباخ أدهم سالم شعبان جابر.

وفي استغاثة نشرتها أميرة محمد أبوسعدة، زوجة المهندس محمد راضي، أكدت أن السفينة "يوريكا" تعرضت للاختطاف يوم 2 مايو 2026 على يد قراصنة صوماليين، وكان على متنها 8 مصريين من بينهم زوجها.

وأوضحت أن الأوضاع على متن السفينة صعبة، مؤكدة عدم وجود أي تدخل من الشركة المالكة حتى الآن، مع رفضها دفع الفدية المطلوبة، مضيفة أن الأسر غير قادرة على التواصل مع المختطفين أو الاطمئنان عليهم.

ووجهت مناشدة إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية للتدخل السريع من أجل إعادة زوجها وزملائه إلى أرض الوطن سالمين.

الخارجية تتابع اختطاف البحارة المصريين

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أنها تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط "يوريكا" بعد اقتيادها من المياه الإقليمية اليمنية إلى المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم بونت لاند.

وأكدت الوزارة أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجه السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، والعمل على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم، مع تكثيف التواصل مع السلطات الصومالية لضمان أمنهم وسلامتهم والعمل على سرعة الإفراج عنهم.