بعد سنوات من الهدوء الحذر، أعاد حادث اختطاف بحارة مصريين قبالة السواحل الصومالية قرع أجراس الإنذار في أروقة الملاحة الدولية. هذا التطور الخطير يطرح تساؤلا مُلّحا حول ما إذا كانت المحيطات قد استسلمت مجددا لسطوة القراصنة، في وقت تنشغل فيه القوى الدولية بصراعات الشرق الأوسط، تاركة الممرات المائية الحيوية عرضة لعودة "كابوس" القرصنة الذي ظن العالم أنه انقضى بلا رُجعة.

نشاط القرصنة الصومالية يعود للواجهة ويهدد سلاسل الإمداد العالمية

عادت القرصنة قبالة السواحل الصومالية لتُشكّل تهديدا متزايدا لحركة الملاحة والتجارة الدولية، في ظل اضطرار السفن لتغيير مساراتها حول إفريقيا لتجنب مناطق النزاع في الشرق الأوسط.

وأدت هذه العودة لضغوط جديدة على سلاسل التوريد العالمية تمثلت في ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة زمن العبور وتكاليف الأمن الإضافية، حيث وصف خبراء الشحن الشهرين الماضيين بـ"الكابوس" نتيجة إغلاق مضيق هرمز فعليا أمام الحركة التجارية والتهديدات المستمرة في البحر الأحمر، مما خلق أزمة ثالثة متمثلة في انبعاث نشاط القراصنة الصوماليين من جديد.

تراجع الردع البحري يُغري عصابات القرصنة بالعودة للميدان

يرى تيم ووكر، الباحث الرئيسي في مجال التهديدات العابرة للحدود والجريمة المنظمة بمعهد الدراسات الأمنية في جنوب إفريقيا، أن القراصنة باتوا يرصدون حاليا تراجعا واضحا في وسائل الردع والرقابة على امتداد الساحل الصومالي البالغ طوله 3300 كيلومتر، وهو الأطول في قارة إفريقيا بأكملها.

وأوضح ووكر، في تصريحات خص بها إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أن هذا الفراغ الأمني شجع الجماعات المنظمة على إعادة إحياء نشاطها مستغلة انشغال القوى الدولية بالأزمات المشتعلة في مناطق أخرى من العالم.

استراتيجية الاختطاف مقابل الفدية تعود للواجهة من جديد

وفي تحليله لطبيعة العمليات الحالية، قال ووكر، إن بعض المجموعات التي يُديرها زعماء قرصنة متمرسون، تسعى الآن بشكل حثيث للاستيلاء على السفن واحتجاز أطقمها كرهائن للمطالبة بفدية مالية ضخمة مقابل عودتهم سالمين.

وأشار الباحث الأمني إلى أن هؤلاء القراصنة يستفيدون من زيادة عدد السفن التي تمر بمحاذاة السواحل الصومالية هربا من مخاطر البحر الأحمر، مما يجعل من طواقم هذه السفن فريسة سهلة ومربحة لشبكات الجريمة المنظمة التي لم تتوقف عن مراقبة الممرات المائية.

عمليات لوجستية معقدة تتطلب استثمارات وتمويلا ضخما

من جانبه، كشف ترولز بورشال هينينجسن، الأستاذ المساعد في معهد الدنمارك للاستراتيجية ودراسات الحرب، عن تطور نوعي في الوسائل المستخدمة، مؤكدا للإذاعة الألمانية أن بعض عمليات الاختطاف الأخيرة لم تكن عشوائية، بل تضمنت استخدام سفن شراعية كبيرة "داو" كقواعد انطلاق.

وأوضح هينينجسن، أن تجهيز هذه العمليات يتطلب معدات ملاحة متطورة وأسلحة ومعدات خاصة للصعود إلى السفن التجارية الضخمة، مشددا على أننا أمام "عملية كبيرة ومنظمة" تتطلب استثمارات مالية مُسبقة، وهو ما يعكس وجود شبكات تمويل قوية تقف خلف هؤلاء القراصنة.

حصيلة الهجمات الأخيرة وسيطرة القراصنة على ناقلات نفط وسفن شحن

شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية تصاعدا حادا في العمليات، حيث تم اختطاف ثلاث سفن قبالة الصومال واليمن، ولا تزال حتى مطلع مايو 2026 ناقلات النفط "أونر 25" و"يوريكا"، بالإضافة إلى سفينة الشحن "سوارد" تحت سيطرة القراصنة.

ويرى الباحثون، أن مجموعات الجريمة المنظمة في الصومال تستغل انشغال العالم بحرب إيران لإطلاق عملياتها خاصة مع تراجع الردع البحري الدولي، مشيرين إلى أن زعماء القرصنة يتطلعون للاستيلاء على السفن وطواقمها للمطالبة بآلاف الدولارات كفدية مقابل إطلاق سراحهم بأمان.

تطور تكتيكات القراصنة واستخدام سفن الصيد كقواعد انطلاق متقدمة

تؤكد تقارير استخباراتية بحرية، وجود مجموعتين نشطتين على الأقل في منطقة "بونت لاند" بشمال شرق الصومال تتمتعان بموارد جيدة وتعتمد استراتيجيتهم الحالية على اختطاف سفن الصيد التقليدية الكبيرة المعروفة بـ "الداو" وتحويلها إلى سفن أم تسمح لهم بالبقاء في عرض البحر لأسابيع والوصول إلى مسافات بعيدة لاستهداف الشحن التجاري.

وتتطلب هذه العمليات استثمارات ضخمة في أجهزة الملاحة والأسلحة ومعدات الصعود للسفن، مما يُشير إلى وجود شبكات تمويل ودعم لوجستي متطورة تُدير هذه الأنشطة من البر.

التداعيات الاقتصادية واحتمالات وصول الخسائر لمليارات الدولارات

يحذّر قادة قطاع الشحن من أن استمرار نشاط القرصنة سيؤدي لقفزات جديدة في الأسعار العالمية، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية في ذروة الأزمة السابقة نحو 7 مليارات دولار سنويا شملت تكاليف العمليات العسكرية وتغيير المسارات وزيادة استهلاك الوقود وتجهيز السفن بحراس مسلحين.

ورغم أن مبالغ الفدية لا تُشكّل سوى جزء بسيط من التكلفة الإجمالية، إلا أن التأثير غير المباشر على معدلات الشحن وتأمين البضائع يرفع الكلفة النهائية على المستهلكين حول العالم في ظل أزمة طاقة عالمية خانقة.

تراجع المساعدات التنموية الأمريكية يُحفز انضمام الشباب لشبكات القرصنة

لعب التحول في سياسة واشنطن تجاه شرق إفريقيا دورا في عودة الظاهرة، حيث علّقت إدارة ترامب الحالية معظم المساعدات التنموية غير الأمنية التي كانت تهدف لمحاربة الفقر في المجتمعات الساحلية ومنع انخراط الشباب في القرصنة.

وركزت واشنطن بدلا من ذلك على العمليات المباشرة لمكافحة الإرهاب ضد حركة "الشباب"، وهو ما أدى لضعف شبكات المعلومات والاستخبارات المحلية التي كانت تساعد في مراقبة النشاط البحري، مما خلق بيئة خصبة لإعادة بناء بنية تحتية للقرصنة في مناطق تعاني من صعوبات اقتصادية حادة.

الصيد غير القانوني كذريعة اجتماعية وشرعنة لأنشطة القرصنة

تُشير دراسة أجراها معهد "سيدرا" الصومالي للبحوث والتحليلات التنموية عام 2024، إلى أن القرصنة بدأت تكتسب نوعا من "القبول الاجتماعي" في بعض المجتمعات الساحلية كنوع من الدفاع عن الموارد الوطنية ضد سفن الصيد الأجنبية التي تمارس الصيد غير القانوني وغير المنظم.

وتفقد الصومال جراء هذه الممارسات نحو 300 مليون دولار سنويا، مما يُدمّر سُبل عيش الصيادين المحليين ويدفعهم نحو الجريمة المنظمة.

ويستخدم القراصنة هذه الانتهاكات لتبرير هجماتهم أمام مجتمعاتهم، مما يُسهل عليهم الحصول على الدعم اللوجستي والملاذات الآمنة داخل الأراضي الصومالية.

الفوارق التقنية بين قراصنة الماضي والحاضر وسرعة الاستجابة للأزمات

يختلف جيل القراصنة الحالي عن الجيل السابق في اعتماده على تقنيات حديثة تشمل منصات تتبع السفن عبر الإنترنت التي توفر معلومات فورية عن مواقع السفن ومساراتها وحمولتها، مما يجعل الهجمات أكثر دقة واستهدافا.

كما كشفت الأزمات الأخيرة، أن البنية التحتية للقرصنة بما في ذلك شبكات التمويل والمهارات العملياتية ظلت كامنة ولم تختفِ تماما، مما سمح لها بالبروز بسرعة بمجرد توفر الظروف الملائمة وفراغ الساحة من الرقابة الدولية المكثفة التي كانت مفروضة في العقد الماضي.

التوصيات الأمنية وفعالية الحراسة المسلحة في حماية السفن التجارية

تنصح المنظمات البحرية شركات الشحن بتجنب المياه الإقليمية الصومالية بشكل كامل واستخدام الحراسة المسلحة على متن السفن كإجراء وقائي فعال، حيث تؤكد الاحصائيات عدم وقوع أي حادثة اختطاف ناجحة لسفينة تحمل حراسا مسلحين قبالة الصومال.

ورغم تحول دور عملية "أتالانتا" التابعة للاتحاد الأوروبي نحو المراقبة والدعم بدلا من العمليات القتالية المستمرة، إلا أن الوجود الدولي المنسق يظل ضرورة مُلحة لمنع تحول السواحل الصومالية إلى منطقة محظورة دوليا تهدد شرايين الاقتصاد العالمي.

وتظل حادثة البحارة المصريين بمثابة جرس إنذار يتجاوز حدود الحادث الفردي؛ فهي تؤكد أن القراصنة الصوماليين لم يختفوا أبدا، بل كانوا في انتظار "اللحظة المثالية" التي ينشغل فيها العالم بصراعاته الكبرى. وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي لاستعادة زخم الرقابة البحرية، فإن ممرات الملاحة في القرن الإفريقي قد تتحول مجددا إلى ساحة مفتوحة لعمليات الاختطاف والفدية.