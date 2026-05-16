قائد القسام في غزة.. مشاهد من تشييع عز الدين الحداد بعد اغتياله بقصف إسرائيلي

كتب : وكالات

01:44 م 16/05/2026 تعديل في 02:54 م
    مشاهد من تشييع عز الدين الحداد بعد اغتياله بقصف إسرائيلي
    مشاهد من تشييع عز الدين الحداد بعد اغتياله بقصف إسرائيلي

شيعت جماهير فلسطينية، السبت، جثمان القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد، إلى مثواه الأخير في مدينة غزة، وذلك برفقة جثماني زوجته وابنته اللتين قضتا معه خلال القصف.

وجاءت مراسم التشييع بعد إعلان استشهاد الحداد مساء الجمعة إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، وهو الهجوم الذي أدى أيضاً إلى استشهاد زوجته وابنته وعدد من المواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، مقتل قائد أركان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عز الدين الحداد، في غارة جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال وسط غزة.

وأوضح البيان أن العملية جرت بتوجيه مباشر من نتنياهو وكاتس، واعتبرها جزءاً من الهجوم الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مشيراً إلى أن الحداد يعد من القيادات العسكرية في حركة حماس.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" يواصلان ما وصفاه بسياسة استباق التهديدات، مؤكدين استمرار العمليات العسكرية ضد من تعتبرهم إسرائيل مسؤولين عن الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر.
وأكد نتنياهو وكاتس، وفق ما ورد في البيان، أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية "بقوة وحزم"، مشددين على استمرار ملاحقة من تصفهم بالمسؤولين عن تلك الهجمات.

عز الدين الحداد كتائب القسام غزة حركة حماس يسرائيل كاتس

