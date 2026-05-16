وزير الداخلية الباكستاني يجري زيارة غير معلنة إلى إيران

كتب : وكالات

03:04 م 16/05/2026

وزير الداخلية الباكستاني محسن تقوي

كشفت مصادر نقلت عنها وكالة الأنباء الإيرانية عن زيارة غير معلنة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية طهران، في تحرك يأتي ضمن اتصالات بين الجانبين.

وذكرت المصادر أن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى طهران لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بأهداف الزيارة أو جدول أعمالها.

وفيما سبق كشفت إيران عن إعداد آلية جديدة لإدارة وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة قالت إنها ستشمل مساراً محدداً سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، السبت، إن بلاده انتهت من إعداد آلية خاصة لتنظيم حركة المرور داخل المضيق وفق مسار محدد سيتم الكشف عنه قريباً.

وأوضح عزيزي أن الأطراف والسفن التجارية المتعاونة مع إيران ستكون المستفيد الرئيسي من هذه الآلية، مشيراً إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة التي ستقدم في إطار هذا النظام.

وأضاف أن المسار الذي ستعتمده الآلية الجديدة سيظل مغلقاً أمام المشاركين في ما وصفه بـ"مشروع الحرية".

