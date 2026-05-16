أفاد التلفزيون الإيراني ببدء تحركات أوروبية لإجراء مباحثات مع طهران بهدف تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز، في تطور يأتي بعد تقارير تحدثت عن عبور سفن تابعة لدول آسيوية عبر الممر المائي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التلفزيون الإيراني أن عدداً من الدول الأوروبية دخلت في محادثات مع طهران لضمان عبور سفنها من مضيق هرمز.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن هذه الخطوة جاءت بعد عبور سفن تابعة لدول من شرق آسيا، وفي مقدمتها الصين واليابان وباكستان، مشيراً إلى ورود معلومات تفيد بأن أطرافاً أوروبية بدأت أيضاً مفاوضات مع البحرية التابعة للحرس الثوري للحصول على تصاريح مرور.

ولم يحدد التقرير أسماء الدول الأوروبية المعنية بهذه المباحثات أو تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة تلك الاتصالات.