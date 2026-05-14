إسرائيل تعلن خطة جديدة لنزع سلاح حزب الله في لبنان

كتب : وكالات

12:12 م 14/05/2026

لسفير الإسرائيلي لدى أمريكا يحيئيل ليتر

أعلن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل ليتر أن إسرائيل تعتزم طرح خطة جديدة على لبنان تتعلق بمسار تدريجي لنزع سلاح حزب الله، بالتزامن مع جولة مفاوضات إضافية ومبادرات سياسية وأمنية واسعة.

وقال ليتر، بحسب ما نقل موقع "والا"، إن إسرائيل تشارك في جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى أن تل أبيب تريد رؤية الحكومة اللبنانية تعمل على تعزيز قوة الجيش اللبناني.

وأضاف أن إسرائيل مستعدة للدخول في مفاوضات من أجل "سلام كامل" مع لبنان، وكأن حزب الله غير موجود، لكنه ربط ذلك بمسار تجريد الحزب من سلاحه.

وأوضح أن إسرائيل مستعدة، بالتوازي مع تنفيذ المقترح التدريجي الخاص بنزع السلاح، للمضي في مسار سياسي وصفه بأنه "واسع جداً".

وأشار ليتر إلى أن الخطة الجديدة التي ستُعرض على لبنان تقوم على تحديد مناطق يبدأ العمل فيها على نزع سلاح حزب الله، على أن يجري الانتقال تدريجياً إلى مناطق أخرى لاحقاً.

وأكد أن إسرائيل تشارك في جولة المفاوضات الجديدة انطلاقاً من مبادرة تهدف إلى دفع الحكومة اللبنانية نحو تعزيز قدرات الجيش.

كما تحدث السفير الإسرائيلي عن وجود معسكرات تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، قائلاً إن القوات الإسرائيلية عثرت منذ استئناف القتال على نحو 8 آلاف صاروخ.

وأضاف أن الواقع الميداني لا يعكس ما أعلنته الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله في الجنوب، معتبراً أن الوضع على الأرض ما زال مختلفاً عن التصريحات الرسمية.

تفاصيل العرض التاريخي لـ شاكيرا ومادونا وBTS في نهائي مونديال 2026
