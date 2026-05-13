إعلام عبري يزعم زيارة نتنياهو إلى الإمارات سرا.. و"أبوظبي" تنفي (مُحدث)

كتب : وكالات

08:36 م 13/05/2026 تعديل في 11:45 م

نتنياهو

نفت وزارة الخارجية الإماراتية، الأخبار المتداولة بشأن زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.
وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأربعاء، أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية.
وأضافت الخارجية، "أنه وعليه، فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات".
ودعت الخارجية الإماراتية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو أجرى زيارة سرية إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران، والتقى خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال المكتب في بيان، إن الزيارة أسفرت عن "اختراق تاريخي" في العلاقات بين إسرائيل والإمارات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

