إعلان

بينهم طفل.. 10 شهداء و27 مصابا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

كتب : وكالات

04:03 ص 14/05/2026

الغارات الإسرائيلية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 10 بينهم طفل وإصابة 27 آخرون في غارات إسرائيلية علي مناطق عدة بجنوب لبنان.

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 6 أشخاص استشهدوا بينما أصيب 12 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم بقضاء النبطية.

وبحسب الصحة اللبنانية، استشهد طفل وأصيب 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة حاروف.

وأعلنت الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 وجريح في غارة إسرائيلية على بلدة رومين.

وأصيب 9 في غارة إسرائيلية على بلدة زبقين بقضاء صور حسبما ذكرت الصحة اللبنانية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر، سلسلة غارات على جنوب لبنان، مستهدفًا بلدة الحلوسية في قضاء صور، وبلدتي عيتا الجبل وحداثا في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدة جرجوع ودير الزهراني بجنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استكمل شن موجة من الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله على حد زعمه.

وقال في بيان، إنه أغار الأربعاء على مستودعات وسائل قتالية، ومنصات إطلاق محمّلة وجاهزة للإطلاق، وبنى تحتية إضافية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان

وأضاف أن عناصر حزب الله عملوا انطلاقًا من البنى التحتية التي تمت مهاجمتها بهدف دفع مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان وضد إسرائيل.

وأضاف أنه في مواقع الإطلاق التي تمت مهاجمتها، تم تدمير منصات إطلاق صواريخ كانت موجّهة نحو المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي ونحو إسرائيل، على حد زعمه أيضا، مؤكدا أنه سيواصل العمل وفق تعليمات المستوى السياسي

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير: "خلقنا واقعا أمنيا جديدا ونواصل القتال بمنطقة الليطاني ومناطق أخرى في لبنان".

وبث حزب الله على مدى الأسابيع الماضية عشرات المقاطع المصورة التي تُظهِر طائرات مسيرة أطلقها الحزب وهي تضرب مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان أو جنود أو دبابات وتحصينات، ما أثار موجة من الغضب داخل إسرائيل خاصة بعد أن ظهر في أكثر من مقطع مصور جنود الاحتلال وهم يحاولون الفرار قبل وصول المسيرات إليهم.

وعلى صعيد العمليات، أعلن حزب الله عصر الأربعاء، أنه استهدف ميركافا في بلدة عيناتا، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية على لبنان حرب إسرائيل ولبنان لبنان الصحة اللبنانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
رياضة عربية وعالمية

ملخص فوز مان سيتي على كريستال بالاس 3-0 في الدوري الإنجليزي اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
أخبار المحافظات

لحقت بشقيقتها بعد 100 يوم.. وفاة الطبيبة سلمى النعماني متأثرة بحادث "شبين
"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
زووم

"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
زووم

جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة