أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 10 بينهم طفل وإصابة 27 آخرون في غارات إسرائيلية علي مناطق عدة بجنوب لبنان.

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 6 أشخاص استشهدوا بينما أصيب 12 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم بقضاء النبطية.

وبحسب الصحة اللبنانية، استشهد طفل وأصيب 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة حاروف.

وأعلنت الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 وجريح في غارة إسرائيلية على بلدة رومين.

وأصيب 9 في غارة إسرائيلية على بلدة زبقين بقضاء صور حسبما ذكرت الصحة اللبنانية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر، سلسلة غارات على جنوب لبنان، مستهدفًا بلدة الحلوسية في قضاء صور، وبلدتي عيتا الجبل وحداثا في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت غارات إسرائيلية بلدة جرجوع ودير الزهراني بجنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استكمل شن موجة من الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله على حد زعمه.

وقال في بيان، إنه أغار الأربعاء على مستودعات وسائل قتالية، ومنصات إطلاق محمّلة وجاهزة للإطلاق، وبنى تحتية إضافية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان

وأضاف أن عناصر حزب الله عملوا انطلاقًا من البنى التحتية التي تمت مهاجمتها بهدف دفع مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان وضد إسرائيل.

وأضاف أنه في مواقع الإطلاق التي تمت مهاجمتها، تم تدمير منصات إطلاق صواريخ كانت موجّهة نحو المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي ونحو إسرائيل، على حد زعمه أيضا، مؤكدا أنه سيواصل العمل وفق تعليمات المستوى السياسي

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير: "خلقنا واقعا أمنيا جديدا ونواصل القتال بمنطقة الليطاني ومناطق أخرى في لبنان".

وبث حزب الله على مدى الأسابيع الماضية عشرات المقاطع المصورة التي تُظهِر طائرات مسيرة أطلقها الحزب وهي تضرب مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان أو جنود أو دبابات وتحصينات، ما أثار موجة من الغضب داخل إسرائيل خاصة بعد أن ظهر في أكثر من مقطع مصور جنود الاحتلال وهم يحاولون الفرار قبل وصول المسيرات إليهم.

وعلى صعيد العمليات، أعلن حزب الله عصر الأربعاء، أنه استهدف ميركافا في بلدة عيناتا، وفقا للغد.