حذّرت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة من أن أي تجاوز في ملف تايوان يُعد خطا أحمر وسيؤثر "سلبا" على العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن، مؤكدة أن هذه القضية تُمثّل "المحور الأساسي" والمحدد الحاسم لمستقبل العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

تفاصيل مباحثات ترامب وشي

أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بيانا رسميا، أكدت فيه أن شي وترامب، أجريا مباحثات معمّقة تبادلا خلالها وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الخارجية، في بيانها، إلى وجود ضرورة ملّحة لبناء علاقات مستقرة وذات أبعاد استراتيجية بين بكين وواشنطن بما يخدم مصالح البلدين ويُسهم في تعزيز الاستقرار العالمي خاصة، في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين القطبين الاقتصاديين الأكبر في العالم.

تايوان تظل المحدد الأبرز لمستقبل العلاقات بين بكين وواشنطن

شددت الخارجية الصينية على أن قضية تايوان تُمثّل "المحور الأساسي" وأهم محدد في مسار العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدة أن مستقبل هذه العلاقات الثنائية ومدى استقرارها يتوقف بشكل مباشر وحاسم على الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع هذا الملف الحساس.

وأوضح البيان الصيني، أن أي تجاوز في هذا الملف من شأنه أن يؤثر سلبا على مستويات التعاون القائمة بين البلدين، مما يضع الإدارة الأمريكية أمام مسؤولية الالتزام بالتفاهمات التاريخية المشتركة لتجنب أي تصعيد غير محسوب.

بكين تُجدد رفضها القاطع لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

أكدت بكين في بيانها الرسمي، على ثبات موقفها التاريخي والسياسي الرافض بشدة لكافة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، واصفة هذه التحركات بأنها تمس السيادة الصينية وتؤثر على توازن القوى في المنطقة.

وترى الخارجية الصينية، أن استمرار واشنطن في تزويد تايوان بالعتاد العسكري يُمثّل "عائقا" أمام بناء الثقة الاستراتيجية المنشودة، مشددة على أن احترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية الحوار البناء وتجنب الأزمات الدبلوماسية.

يأتي هذا التحذير الصيني عقب اجتماع الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج اليوم الخميس، الذي وُصف بـ"المعمق"، حيث يبدو أن بكين أرادت أن تضع النقاط على الحروف منذ البداية، مؤكدة أن ملف تايوان يظل "محور العلاقات" وخطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي تقدم في العلاقات الثنائية مرهون باحترام واشنطن لهذا المبدأ الأساسي.