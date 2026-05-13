بالصور.. رئيس أوغندا يرحب بالسيسي ويشدد على توسيع التعاون الثنائي

رحب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته للعاصمة الأوغندية عنتيبي، مؤكدًا تطلعه إلى عقد محادثات بنّاءة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الرئيس الأوغندي على موقع إكس: "أرحب بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في أوغندا. وأتطلع إلى محادثات مثمرة تهدف إلى تعزيز التعاون الممتد بين بلدينا، ودعم مصالح قارتنا الأفريقية".

I welcome H.E. Abdel Fattah el-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, to Uganda. I look forward to our fruitful discussions aimed at strengthening the long-standing cooperation between our two countries and advancing the interests of Africa as a continent. pic.twitter.com/Qas6uuEVLn — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) May 13, 2026

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في القصر الرئاسي في عنتيبي خلال زيارته الرسمية إلى أوغندا. ووفقًا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، عقد الزعيمان محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها لقاء مغلق بينهما.