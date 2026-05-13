هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين، في أول زيارة رسمية لرئيس أمريكي إلى الصين منذ عام 2017، وسط اهتمام واسع بالملفات السياسية والاقتصادية المطروحة على جدول المباحثات.

ومن المتوقع أن يبحث ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عدداً من القضايا الشائكة، أبرزها التوترات التجارية بين البلدين، والحرب في إيران، إلى جانب ملف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

ماسك وكوك ضمن الوفد المرافق

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الوفد الأمريكي يضم عدداً من كبار التنفيذيين في الشركات الأمريكية العملاقة، يتقدمهم إيلون ماسك، وتيم كوك، وجنسن هوانج، وجاءت القائمة كالتالي:

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس

تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل

كيلي أورتبرج الرئيس التنفيذي السابق لشركة روكويل كولينز

جنسن هوانج رئيس شركة إنفيديا ومديرها التنفيذي

لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك

ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلاكستون

برايان سايكس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كارجيل

جين فريزر رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة سيتي

جيم أندرسون الرئيس التنفيذي لشركة كوهيرنت

إتش. لورانس كولب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للفضاء

ديفيد سولومون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس

جاكوب ثايسن الرئيس التنفيذي لشركة إلومينا

مايكل ميباخ الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد

دينا باول ماكورميك رئيسة ونائبة رئيس مجلس إدارة شركة ميتا

سانجاي ميهروترا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكرون

كريستيانو آمون رئيس شركة كوالكوم ومديرها التنفيذي

ريان ماكينيرني الرئيس التنفيذي لشركة فيزا