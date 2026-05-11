إعلان

مصر: الاعتماد على الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب

كتب : أسماء البتاكوشي

11:10 ص 11/05/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكثف القاهرة وأنقرة تحركاتهما الدبلوماسية لدعم جهود خفض التوتر في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تأكيد مشترك على أولوية الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنب اتساع رقعة التصعيد الإقليمي.

وأجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد 10 مايو، تناول خلاله الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران خلال الاتصال حرص القاهرة وأنقرة على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بأطر التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويستجيب لتطلعات الشعبين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

كما ناقش الاتصال الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، حيث استعرض الجانبان تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وشددا على أهمية دعم المسار التفاوضي باعتباره الطريق الأساسي لمعالجة الأزمة الحالية.

وأكد الوزيران أن الاعتماد على الحوار والحلول الدبلوماسية يمثل السبيل الوحيد لخفض التوتر وإنهاء الحرب، مع التشديد على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية والحكمة خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تبني مواقف تدعم الحلول السياسية وتسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدين أن استدامة الاستقرار في المنطقة ترتبط بتغليب الحلول السياسية بما يحفظ مقدرات شعوبها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي مصر تركيا إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رفع العقوبات وسيادة على هرمز.. تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي
شئون عربية و دولية

رفع العقوبات وسيادة على هرمز.. تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي
كامل الوزير: تعويضات فورية لمتضرري القطار السريع
أخبار مصر

كامل الوزير: تعويضات فورية لمتضرري القطار السريع
10 نقاط.. مجتبى خامنئي يكشف رؤيته بشأن الخليج ومضيق هرمز
شئون عربية و دولية

10 نقاط.. مجتبى خامنئي يكشف رؤيته بشأن الخليج ومضيق هرمز
بعد تصدرها التريند.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
زووم

بعد تصدرها التريند.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي
رياضة محلية

لهذا السبب الكرة تتأخر في مصر.. فرج عامر: "محدش بياخد الدوري غير الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟