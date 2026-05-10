أدانت مصر حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن الممرات المائية والتجارة العالمية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وتأمين حركة الملاحة البحرية.

وجددت مصر تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الإقليمي على أمن واستقرار المنطقة.