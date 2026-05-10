إعلان

مصر تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

كتب : وكالات

06:29 م 10/05/2026

سفينة تجارية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت مصر حادث استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر، مؤكدة أن استهداف السفن التجارية والمدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن الممرات المائية والتجارة العالمية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وتأمين حركة الملاحة البحرية.

وجددت مصر تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الإقليمي على أمن واستقرار المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفينة تجارية دولة قطر مصر التصعيد الإقليمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
"تدخن الشيشة".. 7 صور نادرة لـ سعاد حسني داخل منزلها
زووم

"تدخن الشيشة".. 7 صور نادرة لـ سعاد حسني داخل منزلها
"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور
زووم

"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور
"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
رياضة محلية

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟
شئون عربية و دولية

الوثيقة 62.. ماذا قال شهود العيان بأوراق FBI عن "الكائنات الفضائية"؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران